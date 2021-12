Auto rammt Baum: Fahrerin schwer verletzt

Strasburg. Eine 40-jährige Frau ist am Donnerstag mit ihrem Auto nahe Strasburg (Vorpommern-Greifswald) gegen einen Baum gestoßen und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war die Fahrerin mit ihrem Wagen in einer Kurve von der Bundesstraße 104 abgekommen und hatte ein Schild, zwei Leitpfosten und einen Baum gerammt. Die Fahrerin musste geborgen werden und kam in eine Klinik. An dem stark beschädigten Auto entstanden rund 100.000 Euro Sachschaden, hieß es. Die Frau war für die Witterungsverhältnisse nach bisherigen Erkenntnisse zu schnell unterwegs gewesen.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-230306/2

