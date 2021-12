Weiterer Verdachtsfall auf Afrikanische Schweinepest in MV

Schwerin. Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus. Wie das Agrarministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte, wurde im Süden des Landes an der Grenze zu Brandenburg erneut ein totes Wildschwein entdeckt, bei dem der begründete Verdacht auf eine Infektion mit dem für Schweine tödlichen Erreger besteht. Der Fundort liege außerhalb der Kernzone der vorsorglich eingerichteten Sicherheitsgebiete, die nach ersten Infektionsfällen im Landkreis Ludwigslust-Parchim festgelegt worden waren.

Mecklenburg-Vorpommern ist nach Brandenburg und Sachsen das dritte Bundesland, in dem die Tierseuche nachgewiesen wurde. Im Süden Mecklenburgs gibt es bislang fünf bestätigte Fälle bei Wildschweinen. Mitte November war die Afrikanische Schweinepest, die für Menschen ungefährlich ist, bereits in einem Mastbetrieb in Lalendorf im Landkreis Rostock aufgetreten.

