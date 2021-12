SSC Schwerin trennt sich vor Spiel in Stuttgart von Laak

Schwerin. Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat sich vor dem Auswärtsspiel beim MTV Stuttgart von der Estin Kertu Laak getrennt. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, habe man sich mit der Diagonalangreiferin auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Verein, Spielerin und deren Berater hätten sich zusammengesetzt und sind "nach einem sehr guten Gespräch zu der Einigung gekommen, dass Kertu diese Saison leider nicht die Leistung zeigen konnte, die wir uns alle erhofft haben", sagte SSC-Trainer Felix Koslowski.

Mit Blick auf das Duell seines Teams beim aktuellen Spitzenreiter am Freitag um 20.00 Uhr meinte Koslowski: "Stuttgart hat über den Saisonverlauf gezeigt, dass sie das Maß aller Dinge sind." In den vergangenen Jahren habe es keine Situation gegeben, in der man aus "so einer Underdog-Rolle" in eine Partie gegen den MTV gegangen sei, räumte der Coach ein. Chancenlos sieht Koslowski seine Mannschaft aber nicht.

