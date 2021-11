SPD-Politiker Mucha für Neubau des Ostseestadions

Rostock. Der SPD-Landtagsabgeordnete Ralf Mucha hat die Debatte um die Zukunft des Rostocker Ostseestadions neu entfacht – und einen Neubau für die Arena ins Gespräch gebracht. "Mit einer neuen Arena für den FC Hansa, für Konzerte, Großveranstaltungen und andere Spitzenteams aus dem Land würden wir gleich mehrere Probleme in Rostock lösen", sagte Mucha der "Ostsee-Zeitung" (Montag). Da die geplante Sanierung der Heimat des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock teurer werden könnte als bisher bekannt, favorisiert er den Neubau.

Rathaus und Verein reagierten zurückhaltend. Das Schweriner Sportministerium wolle zunächst Details zu dem Vorhaben wissen, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter. "Die aktuellen Probleme des Stadions löst das aber nicht", zitierte das Blatt Alexander Kujat, Sprecher von Ministerin Stefanie Drese (SPD).

Auslöser der Neubau-Debatte: Der geplante Verkauf des Ostseestadions an die Hansestadt Rostock wackele. Aus Rathaus-Kreisen heißt es, es gebe mehrere Probleme: Ein Gutachten des renommierten Stuttgarter Bau-Beratungsunternehmens Drees & Sommer soll neue Fragen zum wirklichen Zustand der bisherigen Arena aufwerfen. Unter anderem soll die Betonkonstruktion der Tribünen stärker in Mitleidenschaft gezogen sein als angenommen. Eine Sanierung könnte "Abermillionen" kosten.

Dem Bericht zufolge will das Land Mecklenburg-Vorpommern die 15 Millionen Euro für die Arena-Sanierung wohl nicht zahlen. Es soll "beihilferechtliche Bedenken" geben. Auch um die Miete gebe es Streit: Die Stadt will 700 000 bis 900 000 Euro pro Jahr vom Verein, Hansa aber nur 500 000 Euro zahlen. "Ein Neubau könnte die bessere Lösung sein", sagte Mucha. Er denkt an eine Arena "mit einem Dach, das sich für Fußballspiele und Konzerte öffnen lässt". Bleibt das Dach zu, könnten auch Handball- oder Eishockey-Partien im Neubau stattfinden.

