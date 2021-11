Hansa-Trainer Härtel vor Paderborn-Spiel "doppelt wütend"

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Bestbesetzung bestreiten. Verteidiger Calogero Rizzuto und Rechtsaußen Nik Omladic, die im bisherigen Saisonverlauf zu den Leistungsträgern des Aufsteigers gehörten, dürften trotz leichter Blessuren zur Startelf gehören. "Es sollte nicht zu schlimm sein", sagte Trainer Jens Härtel am Freitag.

Nach dem unglücklichen 1:2 gegen den FC Erzgebirge Aue vom vergangenen Wochenende haben sich die Hanseaten für das Gastspiel bei den Ostwestfalen eine Trotzreaktion vorgenommen. "Wir sind doppelt wütend über die drei verlorenen Punkte gegen Aue und wollen sie uns in Paderborn zurückholen", kündigte Härtel an. In dieser Trainingswoche habe man vor allem am Verhalten nach Ballverlusten gearbeitet, das gegen Aue ausschlaggebend für die Niederlage war.

Hansa hat auswärts schon dreimal gewonnen und geht die Partie entsprechend selbstbewusst an. "Es wird eine schwere Aufgabe, aber wir haben schon gezeigt, dass wir mithalten können", sagte der Hansa-Coach. Der 52-Jährige erwartet eine von der Taktik geprägte Begegnung. "Manchmal ändert Paderborn die Grundordnung im Spiel. Wir müssen auch flexibel sein und entsprechend reagieren", sagte er.

