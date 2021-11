Zwei Tatverdächtige nach Verfolgungsjagd in Rostock gefasst

Rostock. Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd hat die Polizei in Rostock zwei mutmaßliche Autoknacker festgenommen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend in der Altstadt unweit vom Steintor. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie das Duo einen Transporter aufgebrochen und daraus bereits Gegenstände weggeschafft hatte. Als die alarmierten Beamten kamen, rasten die Männer mit einem anderen Auto davon. Schließlich blieb der Wagen in einem Zaun stecken.

Die zu Fuß geflüchteten Täter im Alter von 22 und 23 Jahren wurden kurz danach mit einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera in einem Versteck in der Nähe entdeckt und gefasst. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Diebstahls und prüft, ob es Zusammenhänge zu anderen Diebstählen aus Fahrzeugen gibt. Im Nordosten werden immer wieder vor allem Firmentransporter aufgebrochen, um hochwertiges Werkzeug zu stehlen.

© dpa-infocom, dpa:211126-99-149090/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern