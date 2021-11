Erster großer Weihnachtsmarkt im Nordosten gestoppt

Neubrandenburg. Mit dem Neubrandenburger Weberglockenmarkt muss der erste große Weihnachtsmarkt im Nordosten wegen der Corona-Pandemie wieder schließen. Nach den Verschärfungen der Corona-Regeln im Landkreis hatten die Stände und Fahrgeschäfte am Donnerstag nicht geöffnet.

Nach Beratungen mit dem Landkreis über mögliche Hygienekonzepte habe man entschieden, den Weihnachtsmarkt nicht wieder zu öffnen, sagte eine Sprecherin der Stadt am Nachmittag. Die Händler würden informiert und könnten mit dem Abbau beginnen. "Wir bedauern das sehr." Der Weberglockenmarkt war erst am Mittwoch eröffnet worden.

Zusätzlich zu den Verschärfungen der Corona-Regeln, die seit Donnerstag landesweit gelten, gibt es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weitere Auflagen. Dazu gehört die 2G-plus-Regel für Weihnachtsmärkte - also abgesehen von Ausnahmen etwa für Kinder unter sieben Jahren nur Zugang für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativen Coronatest.

Die Stadt sah sich nicht in der Lage, diese Auflagen umzusetzen, sagte die Sprecherin. So könne man etwa den entsprechenden Innenstadtbereich nicht einzäunen und so den Zugang kontrollieren. Bürgermeister Silvio Witt (parteilos) habe Bund und Land kritisiert. Die ganze Verantwortung laste derzeit auf den Kommunen.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gilt mit Rot die höchste Corona-Warnstufe. Damit dürfen Menschen ohne Immunisierung nicht mehr in bestimmten Läden einkaufen. Zudem gelten Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Die Regel 2G plus, nach der Genesene und Geimpfte mit zusätzlichen Testnachweisen Zugang zu Veranstaltungen und Gastronomie haben sollen, gilt landesweit. Für das Land insgesamt gilt Orange.

© dpa-infocom, dpa:211125-99-142008/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern