3G für Besucher der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg

"Getest! Geimpft! Genesen!" steht auf einem Schild an einer Bar.

Wismar. Für Besucher sämtlicher Einrichtungen und Häuser der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg gilt von Donnerstag an 3G. Zugang haben dann nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete, deren Negativ-Test nicht älter als 24 Stunden sein darf, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Für die Mitarbeiter gelte 3G bereits ab Mittwoch. Unter 18-Jährige seien ausgenommen. Landrat Tino Schomann (CDU) erklärte: "In der aktuellen Pandemiephase geht es auch darum, dass unsere Verwaltung arbeitsfähig bleibt und wir die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich schützen." Er halte die Regelung für richtig, auch wenn Behördengänge dadurch vielleicht etwas umständlicher würden.

