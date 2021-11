MV-Grüne fordern Aufnahme von Migranten an Belarus-Grenze

Schwerin. Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben die Landesregierung aufgefordert, sich für die Aufnahme der Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze einzusetzen und die eigene Aufnahmebereitschaft zu bekräftigen. Polizeiliche Maßnahmen im Grenzgebiet von Mecklenburg-Vorpommern zu Polen müssten zudem so gestaltet werden, dass sie die lokale Bevölkerung so wenig wie möglich belasteten und verunsicherten, forderte der Grünen-Landesvorsitzende Ole Krüger am Montag. "Versuche der politischen Instrumentalisierung und des Aufhetzens der Bevölkerung wollen wir entschieden entgegentreten und erwarten dies auch von der Landesregierung." Details nannte Krüger nicht.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-100282/2

