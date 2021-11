Corona: Verband empfiehlt Kommunen Terminvergabe in Ämtern

Schwerin/Waren. Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern hat Kommunen angesichts der Corona-Lage nahegelegt, wieder stärker mit Terminvergaben zu arbeiten. "Damit haben viele Verwaltungen bereits gute Erfahrungen gemacht", sagte Verbandsreferent Klaus-Michael Glaser am Montag in Schwerin. Eine komplette Schließung der Rathäuser, wie sie in Röbel und Waren an der Müritz kurzfristig verfügt worden war, sei keine Lösung. "Das ist unbefriedigend", sagte Glaser.

Die Verwaltungen müssten organisieren, dass die Bürger ihre Dienstleistungen bekommen, meinte der Verbandssprecher. Vor allem das Meldewesen sei eine "Brot- und Butterdienstleistung jeder Verwaltung." Ob Sicherheitsscheiben, Maskenpflicht oder Abstände - in der Vergangenheit sei schon viel in die Sicherheit der Verwaltungsmitarbeiter investiert worden.

Die Städte Waren und Röbel hatten am Freitag mitgeteilt, dass die Rathäuser am Montag wegen der hohen Corona-Infektionszahlen geschlossen bleiben. Das sorgte für viel Kritik bei Bewohnern und auch Amtskollegen. So hatte sich Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) verwundert gezeigt. Die kommunalen Verwaltungen müssten derzeit eher eine Vorbildwirkung entfalten, indem sie zeigen, wie man mit der neuen 3G-Regel bei Mitarbeitern zurechtkommt. Aus der Stadt Waren hieß es am Montag, dass man ab Dienstag ebenfalls Termine per Telefon oder E-Mail absprechen wolle, die Besucher dann nutzen sollen.

