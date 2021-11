Brände Brand in Garage in Lübow war Unfall: Leiche identifiziert

Lübow. Knapp eine Woche nach dem tödlichen Brand in einer großen Garage in Lübow (Nordwestmecklenburg) ist die Brandursache und die Identität des Toten geklärt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Wismar sagte, hat der Eigentümer bei Fahrzeug-Instandsetzungsarbeiten einen Unfall mit Brandfolgen verursacht. Das hätten Untersuchungen eines Sachverständigen ergeben.

Das Feuer war laut Polizei am Dienstagmorgen in einem Teil der Garage mit mehreren Unterstellplätzen ausgebrochen. Die Flammen erfassten alle Garagenteile und zerstörten auch ein daneben stehendes Wohnmobil. Erst nach dem Löschen war ein Toter gefunden worden. Dieser sei inzwischen als Leichnam des 67-jährigen Hausbewohners identifiziert worden, dem die Garage gehörte. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es nicht.

