Kriminalität Zigarettenautomat in Rostock gesprengt

Rostock. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag im Rostocker Stadtteil Lütten Klein einen Zigarettenautomaten gesprengt. Das Gerät sei durch die Explosion stark beschädigt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Den Tätern sei es dabei offenbar gelungen, das im Automaten befindliche Geld zu erbeuten. Wie hoch die Summe ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen, schätzte den entstandenen Gesamtschaden aber auf rund 3000 Euro. Laut Polizei wurden nach der Explosion mutmaßliche Verdächtige am Tatort beobachtet. Trotz einer eingeleiteten Fahndung kam es jedoch bislang nicht zu einer Festnahme.

