Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern öffnen

Ein Weihnachtsmarkt in der Kröpeliner Straße in Rostock.

Rostock. In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns öffnen am Montag die Weihnachtsmärkte. In Neubrandenburg geht es erst am Mittwoch los, in Greifswald am kommenden Donnerstag. Überall sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren: Die Städte haben Hygienekonzepte entwickelt, zumeist setzen die Marktbetreiber auf genügend Abstand zwischen den Buden und Ständen. Deren Zahl wurde verringert, um diese Abstände sicherstellen zu können.

In Rostock hat der Großmarkt als Betreiber das Hygienekonzept erweitert. Wer etwas essen und trinken oder eines der zahlreichen Fahrgeschäfte nutzen möchte, muss sich an einer von vier zentralen Stationen unter Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises oder eines aktuellen negativen Testergebnisses ein Armbändchen holen. Ohne dieses Bändchen geht nichts, sagte Großmarkt-Chefin Inga Knospe. Bei Indoor-Geschäften gilt die 2G-Regelung (geimpft oder genesen), ein negativer Test reicht nicht. Zudem müsse in allen Bereichen des Weihnachtsmarkts eine Maske getragen werden.

dpa-infocom, dpa:211121-99-88059/2

