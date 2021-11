Berauscht und ohne Führerschein: Mann bei Unfall verletzt

Grimmen. Er hatte Alkohol und Drogen im Blut, aber keine gültige Fahrerlaubnis: Ein Autofahrer hat im Landkreis Vorpommern-Rügen einen Unfall verursacht und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Noch dazu habe der 24-Jährige das Auto ohne Einwilligung der Eigentümerin gefahren, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei am Samstagabend in Grimmen von der Straße abgekommen, frontal gegen einen Baum gekracht und dann gegen einen parkenden Wagen gestoßen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

© dpa-infocom, dpa:211121-99-82950/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern