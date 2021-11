Gesundheitsministerin kritisiert Pläne zum Impfstoffwechsel

Rostock. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Anündigung des Bundesgesundheitsministeriums, die Lieferung von Biontech-Impfstoffen an die Länder zu begrenzen und durch den Impfstoff Moderna zu ersetzen, kritisiert. "Dieser geplante kurzfristige Wechsel der Impfstoffe ist eine Vollbremsung auf gerader Strecke für unsere gerade angelaufene Impfoffensive in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Drese auf dem Hausärztetag am Sonnabend in Rostock.

Die Impfkampagne sei auf Biontech ausgerichtet, eine Umstellung auf Moderna koste Praxen und Impfzentren neue Kraft und brauche Zeit, die man nicht habe, sagte Drese. Zudem verspiele man Vertrauen, der Biontech-Impfstoff besitze die höchste Akzeptanz bei den Menschen.

Die Ministerin bedankte sich bei den Hausärzten für das hohe Engagement bei den Erst- und Zweit- sowie bei den angelaufenen Auffrischungsimpfungen. "Die niedergelassenen Ärzte sind eine der tragenden Säulen unserer Impfkampagne". Zusätzlich sollen die Kapazitäten der Impfstützpunkte ausgeweitet werden.

Hintergrund ist ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an die Bundesländer. Neben dem Präparat von Biontech/Pfizer solle vermehrt das von Moderna eingesetzt werden. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was aber vermieden werden müsse. Für Biontech sollen daher "Höchstbestellmengen" definiert werden, wie es in dem Schreiben heißt. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen.

