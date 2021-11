Tausende Weihnachtssterne warten noch auf Käufer

Ribnitz-Damgarten. In der Gärtnerei Möller in Ribnitz-Damgarten warten noch Tausende von Weihnachtssternen auf Käufer. Jetzt sei die Zeit der letzten Auslieferung an die Händler, sagte Inhaberin Kerstin Gransow. Zunächst waren es mehr als 22.000 kleine Pflanzen gewesen, die in den großen Gewächshäusern langsam hochwachsen konnten. Zwei Drittel von ihnen wurden Anfang Oktober als sogenannte Halbfertigware an andere Gärtnereien geliefert, wo sie weiter kultiviert wurden.

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein macht der der deutsche Einzelhandel mit Weihnachtssternen einen Umsatz von etwa 110 Millionen Euro. Dabei werden deutschlandweit knapp 17 Millionen Weihnachtssterne pro Jahr gezüchtet. Mit einem Marktanteil von zehn Prozent seien Weihnachtssterne nach Orchideen die beliebtesten blühenden Zimmerpflanzen.

Bei der Farbauswahl der Weihnachtssterne setzten die Käufer in der Mehrzahl weiter auf das klassische Rot. Auch weiße Hochblätter seien gefragt. "Dann gibt es noch ein paar Sonderfarben wie orangerot oder rot mit weißen Tupfen darauf", sagte Gransow.

