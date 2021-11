Hansa Rostock will weiter siegen: "Sind gierig und hungrig"

Rostock. Mit dem vierten Sieg in Serie will Aufsteiger FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga die Distanz zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern. "Wir sind gierig und hungrig", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Erzgebirge Aue. Hansa hat in der Liga zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) und bei Jahn Regensburg (3:2) gewonnen, zuvor gab es in Regensburg im DFB-Pokal einen 4:2-Sieg im Elfmeterschießen.

Hansa Rostock kann das Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten in Bestbesetzung bestreiten. Innenverteidiger Julian Riedel, der im Ligaspiel in Regensburg noch wegen einer Fußgelenkverletzung ausgefallen war, ist wieder fit. "Wir haben also die Qual der Wahl. Es wird unangenehme Entscheidungen geben", sagte Jens Härtel.

