Gesundheit Erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag in MV

Rostock. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Freitag 1004 neue Ansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 264. Vor einer Woche lag sie noch bei 188,9.

Die künftig bundesweit besonders wichtige Hospitalisierungsinzidenz wurde mit 5,5 angegeben. Sie zeigt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit Covid-19 ins Krankenhaus gekommen sind. Am Tag zuvor hatte der Wert 6,5 betragen, vor einer Woche 4,5. Regional am höchsten war er am Freitag dem Amt zufolge im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 9,4, gefolgt von Vorpommern-Rügen (8,0) und Mecklenburgische Seenplatte (7,8).

