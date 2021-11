Wolken und gebietsweise Windböen im Nordosten

Schwerin. Bedeckt und gebietsweise sehr windig wird es am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern. An der Küste und teils auch im Binnenland kommt es zu Windböen um 60 Kilometer pro Stunde, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf bleibt es stark bewölkt, zeitweise kommt es zu Sprühregen. Dabei werden milde Temperaturen von bis zu 13 Grad erreicht. Auch am Samstag gibt es wieder Wolken und gebietsweise Windböen, bei Höchstwerten um 12 Grad.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-58425/2

