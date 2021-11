Tierklinik Rostock zieht um: Eingeschränkter Betrieb

Rostock. Mehr Platz und modernere Ausstattung will die Tierklinik Rostock ab Ende November ihren tierischen Patienten bieten. Dafür wird der Betrieb in der kommenden Woche eingeschränkt. Alle geplanten und vermeidbaren Behandlungen werden laut Klinik ab Montag ausgesetzt. Ab 29. November sollen die Tiere dann im neuen Gebäude direkt hinter den bisherigen Räumlichkeiten in der Thierfelderstraße behandelt werden. Hier stehen nach Aussage von Sprecherin Heike Rudnick 1600 Quadratmeter zur Verfügung - doppelt so viel wie bisher. Neben größeren und mehr Behandlungsräumen, gibt es im neuen Gebäude jetzt ein neues CT- und MRT-Gerät, letzteres speziell für Tiere. Außerdem könne man an den OP-Plätzen dank entsprechender Schleusen einen höheren Hygienestandard gewährleisten. Die Baukosten betrugen laut Rudnick etwa drei Millionen Euro.

Das bisherige Backsteingebäude stammt laut Rudnick aus den 1950er Jahren. Es musste wegen gewachsenem Platzbedarf um Container erweitert werden. Nach eigenen Angaben ist die Tierklinik Rostock die größte entsprechende Einrichtung um Nordosten. Sie betreue täglich etwa 100 Tiere - vor allem Hunden und Katzen - und habe mehr als 70 Mitarbeiter. Entstanden ist sie demnach nach der Wende aus einer zuvor staatlichen Einrichtung, die sich ursprünglich vor allem um Nutztiere gekümmert hat.

