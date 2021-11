Seenplatte erreicht als erster Landkreis Warnstufe "Rot"

Rostock. Als erste Region in Mecklenburg-Vorpommern hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Donnerstag die Warnstufe "Rot" auf der landeseigenen Risiko-Karte erreicht. In dem Landkreis ist fast jedes fünfte Intensivbett (19,4 Prozent) mit einem Covid-Patienten belegt, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Bleibt eine Region drei Tage in der roten Zone, tritt unter anderem die 2G-Regel in weiteren Bereichen als bei "Orange" in Kraft, wie ein Regierungssprecher erklärte. Dazu zählten etwa körpernahe Dienstleistungen mit Ausnahme der Friseure.

Das Lagus meldete am Donnerstag 807 bestätigte Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages - nach 534 vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 237,7. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen noch bei 187,9 gelegen.

Außerdem wurden am Donnerstag 251 Covid-Patienten im Krankenhaus gemeldet. 156 waren es vor einer Woche. Am Donnerstag lagen 62 von ihnen auf der Intensivstation. Vor einer Wochen waren es 39. Inzwischen ist in MV jedes zehnte Intensivbett (10,3 Prozent) mit einem Covid-Patienten belegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen, also der Krankenhauseinweisungen, lag am Donnerstag bei 6,5. Vor einer Woche betrug dieser Wert 4,1.

Zwei der acht Landkreise und kreisfreien Städte - der Landkreis Rostock und Vorpommern-Rügen - erscheinen auf der Risikokarte des Landes orange eingefärbt, einer rot. Sind Regionen drei Tage orangefarben, gilt in vielen Freizeitbereichen 2G, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Auch das Land insgesamt ist seit Dienstag orange eingefärbt. Das hat aber laut dem Gesundheitsministerium keine Konsequenzen.

Vollständig geimpft sind in Mecklenburg-Vorpommern 66,1 Prozent der Bevölkerung. Eine Impfung haben 68,0 Prozent. Die Quote der Auffrischungsimpfungen liegt bei 5,2 Prozent.

