Bäcker-Fahrzeug rammt fünf Autos: Fünf Verletzte

Greifswald. Ein Bäckerei-Verkaufsfahrzeug ist am Donnerstag in Greifswald außer Kontrolle geraten und hat einen Unfall mit fünf Verletzten und insgesamt sechs beschädigten Fahrzeugen verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte der 62-jährige Fahrer des Verkaufsfahrzeugs an einer Kreuzung gesundheitliche Probleme. Sein Transporter fuhr zwischen mehreren vor ihm stehenden Fahrzeugen hindurch, wobei drei Autos gerammt wurden. Dann fuhr das Bäckerfahrzeug auf ein Taxi auf, das wiederum gegen ein sechstes Auto prallte.

Der Taxifahrer, sein 91 Jahre alter Insasse, zwei Insassen des sechsten Fahrzeugs und der 62-Jährige wurden verletzt und kamen in eine Klinik. Der 91-Jährige war eingeklemmt und musste aus dem Taxi herausgeschnitten werden. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und wurden abgeschleppt. Der Schaden wurde auf knapp 30.000 Euro geschätzt, die Straße war rund zwei Stunden gesperrt.

