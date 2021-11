Riedel wieder fit: Hansa Rostock gegen Aue in Bestbesetzung

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (13.30 Uhr/Sky) in Bestbesetzung bestreiten. Innenverteidiger Julian Riedel, der im Ligaspiel bei Jahn Regensburg (3:2) wegen einer Fußgelenkverletzung ausgefallen war, ist wieder fit. "Wir haben also die Qual der Wahl. Die Mannschaft ist gut drauf, es wird unangenehme Entscheidungen geben", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

Riedel war in dieser Saison in der Abwehr bislang allerdings nicht erste Wahl, kam in der Liga nur zu einem Einsatz in der Startelf. So spricht viel dafür, dass Härtel die Elf aufbietet, die vor der Länderspielpause in Regensburg den dritten Auswärts-Dreier holte und die vergangenen drei Pflichtspiele gewonnen hat. "Aue hat viel Erfahrung. Wir sind nicht der Favorit, aber wegen der Ergebnisse auch nicht der Außenseiter. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, Kleinigkeiten werden entscheiden", sagte der Coach. "Wir sind gierig und hungrig."

Für Calogero Rizzuto wird das Aufeinandertreffen der beiden früheren DDR-Oberligisten ein Wiedersehen mit der sportlichen Vergangenheit. Der Verteidiger bestritt zwischen 2015 und 2021 179 Pflichtspiele für die Erzgebirgler, erhielt im Sommer allerdings keinen neuen Vertrag und wechselte an die Ostseeküste. "Sie wollten mich nicht mehr und ich wollte auf gar keinen Fall mehr in Aue bleiben", sagte der 29-Jährige den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" Rostock.

Der Wechsel war für Rizzuto die richtige Entscheidung. "Ich fühle mich wohl und merke das Vertrauen im ganzen Verein. Das tut mir gut und beflügelt mich", sagte der Defensivmann, der sich auf Anhieb einen Stammplatz bei Hansa erkämpft hat.

