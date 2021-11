Rostock erinnert mit Sonderschau an Wirtschaftsgeschichte

Rostock. Unter dem Motto "Made in Rostock" bietet das Kulturhistorische Museum Rostock derzeit Einblicke in die lange Wirtschaftstradition der Region. Die Ausstellung zeigt einen Überblick über 200 Jahre Aktivitäten von Rostocker Unternehmern, auch wenn sie inzwischen in anderen Bundesländern tätig sind, wie die Hansestadt am Donnerstag mitteilte. So werden Spielkarten aus der Tiedemannschen Steindruckerei, Liköre sowie Jeanshosen, die in der DDR durch die VEB Jugendmode Shanty vermarktet wurden, gezeigt. Die Schau läuft bis Ende Februar 2022.

Geschmackvolles aus der Region Rostock präsentiert zudem der Marmeladenhersteller Rokoma, der ebenfalls schon in der DDR produzierte. Zudem wurden unter anderem Streichhölzer, Schuhbürsten und Dachpappe in der Hansestadt hergestellt. Für die Sonderschau haben auch Start-up-Firmen, die in den letzten Jahren von der Universität Rostock aus ihren Anfang nahmen, Produkte und Erzeugnisse zur Verfügung gestellt, hieß es.

Rostock ist mit rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt im Nordosten und gilt seit Jahrzehnten als Schwerpunktstandort der Ernährungswirtschaft und im Schiffbau.

