Nervöser Tankbetrüger kommt nicht weit

Usedom. Ein Tankbetrüger mit offensichtlich schwachen Nerven ist in Vorpommern in der Nacht zu Donnerstag mit Treibstoff für rund sieben Euro weggefahren. Der 32-Jährige war einem Angestellten beim Tanken durch ständige Kontrollblicke in Richtung der Kasse in der Stadt Usedom aufgefallen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Fahrer habe nach dem Einfüllen von viereinhalb Litern Diesel das Betanken abgebrochen und sei - ohne zu bezahlen - mit hoher Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 110 von der Insel Usedom geflohen. Die Polizei konnte den Mann wegen der guten Beschreibung nach etwa 25 Kilometern auf der Bundesstraße 109 hinter Anklam stoppen. Eine Erklärung für sein Tun hatte der 32-Jährige nicht. Er muss sich nun wegen Betruges verantworten, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-43818/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern