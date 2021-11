CEV-Pokal: Schwerin gelingt Heimspiel-Sieg gegen Nantes

Schwerin. Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben den Grundstein für das Erreichen des Achtelfinales im CEV-Pokal gelegt. In der 32er-Runde setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski am Mittwoch im Hinspiel gegen den französischen Vertreter VB Nantes mit 3:1 (25:10, 22:25, 27:25, 25:14) durch. Im Rückspiel am kommenden Dienstag in Frankreich reicht dem mecklenburgischen Bundesligisten schon eine 2:3-Niederlage zum Weiterkommen.

Nach ausgeglichenem Beginn im ersten Durchgang (4:4) setzte sich Schwerin kontinuierlich ab und erspielte sich 14 Satzbälle. Im Anschluss an den furiosen Start aber erwiesen sich die Gäste als der erwartet schwere Gegner. Nachdem der SSC im umkämpften dritten Spielabschnitt jedoch die Oberhand behalten hatte, geriet der vierte Durchgang erneut zu einer klaren Angelegenheit für das Koslowski-Team.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-40021/2

