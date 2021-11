Unternehmer sehen neuen Feiertag als Belastung

Schwerin. Laut einer Umfrage des Unternehmerverbandes Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin lehnen drei Viertel der Firmen den geplanten zusätzlichen Feiertag am 8. März ab. Die rot-rote Landesregierung plant, den Internationalen Frauentag zu einem Feiertag zu machen. "Während sich Beschäftigte und Gewerkschaften über das "Feiertagsgeschenk" freuen und es begrüßen, müssen Unternehmerinnen und Unternehmer das Wahlgeschenk finanzieren", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes am Mittwochabend.

Durchschnittlich taxierten die befragten Unternehmen in der Blitzumfrage die Kosten auf rund 8000 Euro für einen Feiertag ohne Einnahmen. Dabei handele es sich um Lohnkosten, Arbeitgeberanteile, Gemeinkosten, Mieten, Energie, Kapitaldienst und Kosten für stehende Maschinen. Hinzu kämen Feiertagszuschläge.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-39165/2

