Schloss und Klinik in Schwerin: Welt-Frühgeborenentag

Schwerin. Anlässlich des Weltfrühgeborenentages sind am Mittwochabend in Schwerin das Schloss und die Helios-Kliniken lila angestrahlt worden. "Eines von zehn Kindern in Deutschland ist eine Frühgeburt. Am 17. November erinnert der Weltfrühgeborenentag an die größten Herausforderungen, welche Familien mit den kleinsten Erdenbürgern durchlaufen", heißt es in einer Mitteilung der Helios-Kliniken Schwerin. Am Weltfrühchentag werden weltweit seit einigen Jahren viele Gebäude in der Farbe Lila angestrahlt - bei der Aktion "Light it up purple!" ("Beleuchte es lila!").

Olaf Kannt, Kinderarzt und medizinischer Regionalgeschäftsführer der Helios Region Nord, erklärt, dass ein Säugling erst ab der 24. Schwangerschaftswoche als überlebensfähig gilt. Bei Frühchen in diesem Alter oder darunter liege die Überlebenschance ungefähr bei 50 Prozent. Als Frühgeborene gelten Kleinkinder jedoch den Angaben zufolge bis zur Vollendung der 37. Woche.

