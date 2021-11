Kundenservice der Stadtwerke Schwerin läuft wieder normal

Schwerin. Die Stadtwerke in Schwerin sind nach dem Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister wieder per Telefon und E-Mail erreichbar. "Nach mehrwöchigen Einschränkungen aufgrund des Cyberangriffs auf den IT-Dienstleister SIS/KSM sind die Stadtwerke wieder über alle bekannten Kanäle erreichbar", hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Versorgungssysteme waren von dem Hackerangriff nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Neben dem Cyberangriff in Schwerin waren im Oktober auch die Stadtwerke in Wismar direkt attackiert worden. In Schwerin und dem angrenzenden Kreis Ludwigslust-Parchim dauert die Wiederherstellung der Systeme an.

Kürzlich war zudem die Stadt Sassnitz (Vorpommern-Rügen) zum Ziel von IT-Kriminellen geworden. Die Stadtverwaltung sei seit dem Morgen wieder per E-Mail erreichbar, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Allerdings seien eine Grund- und eine Regionalschule sowie das Hafenamt und der Stadthof noch nicht wieder ans elektronische Netz angeschlossen.

