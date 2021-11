Leichenfund in Brandgarage: Experten suchen Brandursache

Lübow. Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten großen Garage in Lübow (Nordwestmecklenburg) ist die Ursache des Feuers weiter unklar. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, untersucht ein Brandgutachter nun den weiterhin beschlagnahmten Brandort. Der in der Ruine gefundene Leichnam sei geborgen und zu Rechtsmedizinern gebracht worden, die die Identität genau klären sollen. Geprüft wird vor allem, ob es sich um einen Bewohner des Einfamilienhauses handelt, der seit dem Feuer vermisst wird.

Das Feuer war laut Polizei am Dienstagmorgen in einem Teil der Garage mit mehreren Unterstellplätzen ausgebrochen. Die Flammen erfassten alle Garagenteile und zerstörten auch ein daneben stehendes Wohnmobil. Zuerst hatte eine Nachbarin den Brand bemerkt. Sie alarmierte eine Hausbewohnerin, die die Feuerwehr rief. Die Kräfte konnten nur ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Staatsanwaltschaft sei ebenfalls eingeschaltet worden.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-30197/2

