Weiter viele illegal eingereiste Migranten in Vorpommern

Pasewalk. Die Zahl der Migranten, die über die sogenannte Belarus-Route illegal nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, bleibt hoch. Wie das zuständige Bundespolizeipräsidium in Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) am Dienstag mitteilte, wurden in Vorpommern in der ersten Novemberhälfte 112 Frauen, Männer und Kinder aufgegriffen, die illegal aus Polen eingereist waren. Das sind etwas mehr als im gesamten August 2021.

Im September waren in Vorpommern 302 unerlaubt eingereiste Flüchtlinge zumeist aus dem Irak, Iran und Jemen gefasst und in Erstaufnahmeeinrichtungen nach Berlin und Horst bei Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) gebracht worden. Zusammen mit Hilfsorganisationen bekommen Hilfsbedürftige inzwischen bei Bedarf auch zusätzliche Kleidung, hieß es von der Bundespolizei.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei seit Anfang August in Mecklenburg-Vorpommern 1267 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus fest. An der gesamten deutsch-polnischen Grenze, also mit Sachsen und Brandenburg, wurden 2021 bereits mehr als 9000 Flüchtlinge aufgegriffen, die illegal eingereist waren, hieß es.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte im Frühjahr als Reaktion auf EU-Sanktionen erklärt, er werde Migranten in Richtung Europäische Union nicht mehr aufhalten. Die EU wirft ihm vor, die Menschen aus Krisengebieten geholt zu haben, um die EU unter Druck zu setzen.

