Wieder Würfe von Brücke: Polizei sucht Täter in Rostock

Rostock. In der Region Rostock sollen Unbekannte erneut Gegenstände von einer Brücke auf eine darunter liegende Straße geworfen haben. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag auf der Rostocker Stadtautobahn zwischen Warnemünde und dem Schutower Kreuz. Das Auto eines 54-jährigen Fahrers wurde dabei beschädigt. Es hatte zwei kleine Einschläge auf der Frontscheibe und auf der Karosserie.

Dieser Fahrer hatte zuvor drei junge Leute gesehen, die mehrere Gegenstände geworfen haben und dann verschwunden sein sollen. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Im September hatte ein Unbekannter von einer Brücke über die Autobahn 20 südlich von Rostock einen sechs Kilogramm schweren Stein geworfen. Dieser traf die Scheibe eines Transporters, die splitterte, aber nicht brach. Hier wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

