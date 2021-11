Afrikanische Schweinepest: Über 4000 Schweine werden getötet

Schwerin. Nach dem ersten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern in einem Mastbetrieb im Landkreis Rostock werden dort alle 4038 Tiere in den nächsten Tagen getötet und entsorgt. Die Aktion werde voraussichtlich am Mittwoch beginnen und soll bis zum Wochenende abgeschlossen sein, sagte Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin.

Um dem betroffenen Familienbetrieb seien eine Sperr- und eine Beobachtungszone mit einem Radius von drei beziehungsweise zehn Kilometern eingerichtet worden. Daraus könnten Schweine nur herausgebracht werden, wenn sie negativ getestet sind. Die Ursachensuche für den Ausbruch mitten im Bundesland sind angelaufen, wie Backhaus weiter sagte. Noch gebe es keine Hinweise für die Lösung dieses Rätsels.

Das betroffene Familienunternehmen besteht nach Worten des Ministers aus insgesamt vier Betrieben. Dazu gehörten noch eine Sauenanlage mit 1000 Muttertieren und dazugehörigen Ferkeln im Landkreis Vorpommern-Rügen sowie zwei weitere Mastbetiebe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Es handele sich um ein geschlossenes Produktionssystem. Die Bestände in den anderen Betrieben würden streng kontrolliert. Dort gebe es bisher keine Hinweise auf ASP.

