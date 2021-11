Gesundheit Mehr Covid-Intensivpatienten in MV als vor einem Jahr

Rostock. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Mecklenburg-Vorpommerns Krankenhäusern liegt höher als vor einem Jahr. Zu Wochenbeginn mussten nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales landesweit 51 Menschen mit Covid-19 intensivmedizinisch behandelt werden. Am 15. November 2020 waren es 47, wie aus dem Archiv des Landesamtes hervorgeht. Zu Beginn dieser Woche war jedes elfte Intensivbett (9,1 Prozent) mit einem Covid-Patienten belegt.

Im vergangenen Jahr war Mecklenburg-Vorpommern Anfang November infolge dynamisch steigender Infektionszahlen und mangels eines geeigneten Impfstoffs in den Teil-Lockdown geschickt worden. So mussten Restaurants, Theater und Kinos schließen, um Kontakte zu reduzieren.

Die Gesamtzahl der Patienten, die mit einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern des Landes behandelt werden, lag zu Wochenbeginn in MV mit 202 noch deutlich unter dem Wert vor einem Jahr. Am 15. November 2020 waren 365 stationär Behandelte gemeldet worden.

Die Lage in den Kliniken in MV entwickelt sich derzeit dynamisch. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten hat sich im Verlauf der letzten sieben Tage beinahe verdoppelt, von 27 zum Beginn der vergangenen Woche auf 51 zum Beginn dieser Woche. Auch die Zahl der Corona-Patienten insgesamt in den Kliniken stieg deutlich von 123 auf 202.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-16836/2

