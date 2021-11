Polizei warnt erneut vor Hausbootverleih-Betrug per Internet

Neubrandenburg. Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte warnt erneut vor Betrügern, die Bootstouristen mit einer Fake-Internetseite um ihr Geld bringen wollen. "Es handelt sich um die Seite "Top-Haus-boot24.de", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg. Dort werde mit falschen Fotos und relativ günstigen Preisen um Bootsurlauber geworben. Experten arbeiteten daran, dass die Seite - wie im Frühjahr in einem ähnlichen Fall - ebenfalls abgeschaltet wird.

Ein aufmerksamer Bürger habe die Polizei alarmiert, sagte die Sprecherin. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Firma nicht im Handelsregister vertreten sei. Inzwischen lägen zwei Anzeigen vor. Die Ermittlungen zu den dazugehörigen Konten führten ins Ausland, so gebe es Konten in Großbritannien und Spanien. "Wir hoffen, dass sich alle, die mit dieser Seite zu tun hatten, bei uns melden", sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der Neubrandenburger "Nordkurier" darüber berichtet.

Im Frühjahr hatten Betrüger mit einer anderen Seite, die ähnlich aussah, Hausboot-Interessenten hereingelegt. Mehrere Betrogene hatte sich gemeldet, nachdem sie vor - allem an der Müritz - Hausboot fahren wollten: Betroffene fanden weder ihr Boot, noch einen Vermieter. Die Fake-Adresse war damals eine Ferienwohnung in Waren am Stadthafen. Dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen.

