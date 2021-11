Bauern wollen neue Düngeverordnung mit Ministerium schaffen

Neubrandenburg. Nach dem Aus für die Düngeverordnung des Landesagrarministeriums haben die MV-Bauern eine gemeinsame Lösung der Düngeprobleme angemahnt. "Wir alle wollen eine zielorientierte Lösung", sagte der Präsident des Landesbauernverbandes Detlef Kurreck am Montag in Neubrandenburg. Es liege nun an Minister Till Backhaus (SPD), diese Lösung zusammen mit Landwirten anzugehen. Diese warteten nur darauf, ihre Expertise in die Ausweisung der "Roten Gebiete" einzubringen, in denen der Nitrateinsatz verringert werden soll, um das Grundwasser zu schützen. Ein Weg dazu soll laut Ministerium die Reduzierung des Düngers sein.

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hatte die von Backhaus im Dezember unterzeichnete Landesverordnung zum Düngen aufgrund von Klagen der Bauern im Oktober gekippt. Das Land habe nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Weg eingehalten, hieß es. Damit gibt es derzeit keine gültige Landesregelung.

Backhaus hatte daraufhin erklärt, dass diese Entscheidung für Bauern noch größere Düngeeinschränkungen bringen könnte, wenn dadurch Bundesrecht greifen würde. Das bestritt Kurreck aber. "Der Rückfall auf die Bundesverordnung ist ein Worst-Case-Szenario, das so nicht haltbar ist", sagte Kurreck. Ziel müsse es sein, bei der neuen Landesverordnung von Landwirten gebohrte Messstellen als sogenannte Stützmessstellen einzubeziehen, sagte Kurreck.

Anhand solcher Stützmessstellen werden die Messergebnisse auf Regionen heruntergebrochen, für die dann Düngereinschränkungen gelten. Jetzt müsse sich das Ministerium an die Regeln halten, forderte Kurreck. Der neue Rahmen müsse schnell gesetzt werden. Spätestens im Frühjahr mit der neuen Düngesaison bräuchten Bauern Klarheit. Die Düngeeinschränkungen hatten den Landwirten weniger Erträge und so weniger Einkommen gebracht.

