Bundespolizei bei Kontrolle unerlaubt gefilmt: Ermittlungen

Bergen (dpa/mv) – Die Bundespolizei in Stralsund ermittelt gegen einen 27-jährigen Mann, weil er eine Kontrolle der Bundespolizei unerlaubt gefilmt und ins Internet gestellt haben soll. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Stralsund sagte, wurde der 27-jährige Mann in der Nacht zu Montag in Bergen auf der Insel Rügen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus der Ukraine die selben Beamten im Oktober ohne deren Wissen bei einer Grenzpolizeikontrolle per Smartphone gefilmt hatte. Der 27-Jährige habe dies gestanden und zudem eingeräumt, die Aufnahmen im Internet veröffentlicht zu haben.

Er müsse sich nun wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs der Beamten und von Persönlichkeitsrechten verantworten. Dafür seien vom Gesetzgeber eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren angedroht.

Zudem sei diesmal ein illegales Einhandmesser bei dem Mann im Auto gefunden worden, weshalb er sich auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müsse.

