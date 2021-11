Verein sagt Benefizveranstaltung zum Dreikönigstag 2022 ab

Neubrandenburg. Wegen der Corona-Pandemie hat der Dreikönigsverein Neubrandenburg seine Benefizveranstaltung am 6. Januar 2022 abgesagt. Gründe seien die steigenden Inzidenzzahlen und die Unwägbarkeiten, die für gemeinsames Singen und Essen zu erwarten seien, sagte ein Sprecher des Vereins am Montag in Neubrandenburg. Damit wird das Treffen mit etwa 600 Gästen, das als erster gesellschaftlicher Höhepunkt eines Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gilt, zum zweiten Mal verschoben. Publizist Peter Hahne habe aber schon für eine Festrede 2023 zugesagt, sagte der Sprecher.

Anlässlich des Benefiztages spenden Firmen und Gäste Geld, das der ambulanten und stationären Hospizarbeit und anderen sozialen Projekten des Vereins zugute kommt. Er vergibt auch den mit 10.000 Euro dotierten Siemerling-Sozialpreis. 2021 wurden trotz der Absage des Dreikönigstreffens etwa 75.000 Euro für Projekte gespendet. Dazu hatte es Ende Oktober einen "Dankeschönabend" mit dem Publizisten und Pater Anselm Grün gegeben.

Zum Dreikönigstreffen in Neubrandenburg gehört immer auch ein Festvortrag, bei dem es um Werte und Orientierung in der modernen Gesellschaftsdebatte geht. Redner waren unter anderem Kardinal Reinhard Marx, Michail Gorbatschow, Lech Walesa, Angela Merkel, Roman Herzog, Wolfgang Schäuble, Wolfgang Thierse und Joachim Gauck, bevor er Bundespräsident wurde.

