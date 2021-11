Reifenschaden auf Autobahn: Überschlag und Schwerverletzte

Wismar. Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 hat sich am Samstagmorgen ein Auto überschlagen, zwei Insassen sind schwer verletzt worden. Der Fahrer sei mit dem Wagen zwischen der Anschlussstelle Wismar-Mitte und dem Autobahnkreuz Wismar wegen eines Reifenschadens von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er und sein Beifahrer seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto sei völlig zerstört worden. Der Schaden am Auto und der Autobahn wird auf 20.000 Euro geschätzt.

