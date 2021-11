Mehrere hunderttausend Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

Testorf-Steinfort. Ein Schaden von vermutlich mehreren hunderttausend Euro ist am Freitagabend bei einem Lagerhallenbrand in Testorf-Steinfort (Landkreis Nordwestmecklenburg) entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen am Freitagabend bereits Teile der Halle sowie zwei Landmaschinen in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Hitzeentwicklung wurden unter anderem weitere landwirtschaftliche Maschinen stark beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.

