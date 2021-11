Hansa Rostock plant größten Laternenumzug in MV

Rostock. Der Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock plant für Samstag (18.00 Uhr) den nach Angaben des Vereins größten Laternenumzug Mecklenburg-Vorpommerns. Das Ziel sei es, dass mehr als 1000 Kinder dabei seien, teilte der Verein mit. Mit dabei ist die "Bagaluten-Bande", der Kids-Club des Vereins für Kinder bis 14 Jahren. In den vergangenen Tagen waren rund 2000 Laternen an Kindergärten und an alle Mitglieder der Bagaluten-Bande verteilt worden. Es dürfe aber jeder mit seiner selbst gebastelten oder gekauften Laterne teilnehmen. Angeführt vom Blasorchester der Hansestadt Rostock werden die Kinder durch den Innenraum des Ostseestadions in den Barnstorfer Wald gehen und von dort wieder zurück.

