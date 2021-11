Berufsschule in Bad Doberan bleibt wahrscheinlich bestehen

Güstrow. Die drohende Schließung der Berufsschulstandorts in Bad Doberan ist wahrscheinlich vom Tisch. Wie die Kreisverwaltung in Güstrow am Freitag informierte, hat der Bildungsausschuss des Landkreises Rostock den Änderungsantrag der CDU aufgegriffen und eine geänderte Schulentwicklungsplanung empfohlen. "In der Konsequenz ist die Schließung der Außenstelle daraus gestrichen", sagte eine Kreissprecherin. Der Kreistag werde sich in seiner nächsten Sitzung noch damit befassen.

Der Landkreis wollte ursprünglich die Ausbildungsgänge der Bad Doberaner Schule an den Hauptstandort in der Kreisstadt Güstrow sowie die Berufsgruppe Gastronomie an die Berufliche Schule in Rostock verlagern. Als Grund wurde die sinkende Schülerzahl angegeben.

Der Dehoga-Präsident Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, bezeichnete die Mitteilung als gute Nachricht: "Das ist positiv für das Gastgewerbe und den Einzelhandel." Die Auszubildenden hätten weiter ihre gute Ausbildungsinfrastruktur in ihrer Nähe. Auch die IHK Rostock hatte sich für den Erhalt der Schule eingesetzt.

