Weitere Forschungsinitiative zum Thema One Health

Greifswald. In Greifswald widmet sich eine weitere Forschungsinitiative dem Thema One Health - also dem Zusammenspiel der Gesundheit von Menschen und Tieren sowie der Umwelt. Die Universität Greifswald, das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) und die Therme Group hätten den Aufbau eines entsprechenden Forschungszentrums vereinbart, teilte die Universität am Freitag mit.

Die Therme Group baue große Thermalanlagen und befasse sich etwa mit dem Wohlbefinden der Gäste, sagte Stefan Seiberling, vom Zentrum für Forschungsförderung und Transfer der Universität Greifswald. Deshalb habe sie auch ein wirtschaftliches Interesse an entsprechender Forschung. Das Zentrum soll im Jahr 2022 erste Ergebnisse veröffentlichen und wird zunächst von der Therme Group finanziert.

In Greifswald soll sich auch das im Aufbau befindliche Helmholtz-Institut für One Health entsprechender Forschung widmen. Auch das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das Friedrich-Loeffler-Institut, auf der Insel Riems bei Greifswald arbeitet auf dem Gebiet.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-974852/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern