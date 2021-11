Breitbandausbau auf Rügen schreitet voran

Strandkörbe am Strand von Sellin auf Rügen.

Gingst. Mehr Haushalte auf Rügen sollen mit schnellem Internet versorgt werden. Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) und Vodafone wollen gemeinsam ein Glasfaser-Netz für mehr als 2000 Haushalte und Unternehmen in 1400 Gebäuden bauen und betreiben, wie Vodafone am Freitag mitteilte. In einem ersten Bauabschnitt, zu dem etwa die Gemeinde Gingst gehört, werde schon gearbeitet.

Das Projekt soll voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein, es sei Vodafones erstes gefördertes Bauvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern. Das Investitionsvolumen wird auf rund 15,7 Millionen Euro beziffert. 12,5 Millionen stammten aus Fördermitteln. Das Netz soll eine Internetgeschwindigkeit im Gigabit-Bereich ermöglichen.

Mecklenburg-Vorpommern hinkt im Vergleich der Bundesländer bei Breitbandverfügbarkeit hinterher. Wie aus dem jüngsten Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur hervorgeht, verfügten Mitte 2021 weniger als 82 Prozent der Haushalte im Nordosten über schnelle Internetanbindungen von wenigstens 50 Megabit pro Sekunde. Der Nordosten ist damit Schlusslicht. Der Bundesdurchschnitt lag den Angaben nach bei über 95 Prozent.

Der Zuwachs an Internetanbindungen von wenigstens 50 Megabit von Ende 2018 bis Mitte 2021 lag im Nordosten mit 8,9 Prozentpunkten allerdings über dem Bundesdurchschnitt von 7,3.

