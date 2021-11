Motorsensen weg: Einbruchserie in Güstrower Forstbaumschule

Güstrow. Die Polizei in Güstrow ermittelt im Zusammenhang mit einer Einbruchserie bei einer großen Forstbaumschule. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, sind Unbekannte innerhalb von einem Monat bereits dreimal bei dem Betrieb an der Bundesstraße 104 eingestiegen. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Zuletzt wurden in der Nacht zu Donnerstag unter anderem eine Reihe von Motorsensen aus einer Werkstatt gestohlen.

"Wir hoffen auf Hinweise auf verdächtige Fahrzeugbewegungen oder zu auffälligen Verkaufsangeboten von solchen Werkzeugen im Internet", sagte die Sprecherin. Wenige Tage zuvor hatten Diebe eine größere Menge Dieselkraftstoff bei Arbeitsmaschinen auf dem Firmengelände abgelassen und weggeschafft und auch schon eine Motorsense entwendet. Den ersten Einbruch hatte es im Oktober gegeben. Die bisherigen Fahndungen hätten keinen Erfolg gehabt.

