Brände Hoher Schaden bei Flurbrand in Plattenbau: Brandstiftung?

Schwerin. Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war der Brand kurz nach Mitternacht im Flur des mehrgeschossigen Plattenbaus im Stadtteil Mueßer Holz ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr habe das Feuer, dessen Brandherd im fünften Geschoss lag, zügig löschen können. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wurde auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Ermittler prüfen den Angaben zufolge nun, ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

