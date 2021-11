Regierung Kritik von Ingenieuren an Koalitionsvertrag

Schwerin. Die Baubranche findet nach Ansicht der Ingenieurkammer und des Ingenieurrats im Entwurf des Koalitionsvertrages der künftigen rot-roten Landesregierung zu wenig Beachtung. Zwar werde Bauen und Wohnen ausdrücklich genannt, als wichtiger Wirtschaftszweig fehlten sie aber im Kontext der Wirtschaftspolitik, sagte die Präsidentin der Ingenieurkammer MV, Gesa Haroske, am Donnerstag in Schwerin. "Bei der Fachkräftesicherung sehen wir die Baubranche gleichberechtigt zur Agrar- und Ernährungswirtschaft, der maritimen Wirtschaft und dem Handwerk."

Gleichzeitig begrüßte Haroske das Bekenntnis der Koalitionäre zu den Hochschulstandorten. Deren Stärkung und Ausbau sei die Chance, dem Fachkräftemangel zu begegnen, der sich besonders in der verzögerten Planung von Verkehrsinfrastruktur, der Bauausführung und in der Bauverwaltung zeige. Es sei nötig, die Ingenieurausbildung in den Bereichen Bauen, Landschaft und Umwelt weiter auszubauen.

