Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Notruf 112 nach einem Ausfall am Donnerstagmorgen wieder erreichbar. Das teilte die Rettungsleitstelle gegen 6.00 Uhr am Donnerstagmorgen mit. In den frühen Morgenstunden waren die Leitungen in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim sowie der Stadt Schwerin ausgefallen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-950866/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern