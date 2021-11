Sandaufspülung Ahrenshoop beginnt: 600.000 Kubikmeter Sand

Ahrenshoop. Das Land will am Donnerstag mit der Aufspülung von 600.000 Kubikmetern Sand im Bereich von Vorstrand, Strand und Düne vor Ahrenshoop beginnen. "Der sandige Küstenabschnitt vor Ahrenshoop ist einer der am stärksten durch Seegang und Strömungen belasteten Küstenabschnitte in unserem Land. Regelmäßige Wiederholungsaufspülungen sind daher für die langfristige Aufrechterhaltung der Sturmflutsicherheit der Ortslage unumgänglich", erläuterte Umweltminister Till Backhaus am Mittwoch. Den Angaben zufolge werden die Arbeiten an dem ungefähr vier Kilometer langen Küstenabschnitt bis ins nächste Jahr dauern, im Frühjahr 2022 soll dann Strandhafer im Bereich der Dünen gepflanzt werden.

Geplant wurden die Arbeiten laut der Mitteilung vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM). Der verwendete Sand stammt demnach zum größten Teil aus einer Lagerstätte in der Ostsee vor Graal-Müritz.

Backhaus zufolge werden allein mit dieser Maßnahme 5 Millionen Euro in den Küstenschutz investiert. An der Finanzierung beteiligt sich der Bund laut dem Umweltministerium im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" mit 70 Prozent. Die restlichen 30 Prozent der Mittel bringe das Land Mecklenburg-Vorpommern auf.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-946178/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern