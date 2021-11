Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters verschoben

Rostock. Das für Freitag in Rostock geplante Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters Berlin muss wegen der aktuellen Corona-Lage verschoben werden. "Leider muss dieses Konzert aufgrund der derzeitigen Entwicklung der pandemischen Lage verschoben werden. Wir bedauern außerordentlich, diese Entscheidung treffen zu müssen", hieß es in einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock am Mittwochabend. Die Polizei bedanke sich bei allen Gästen, die das Konzert besuchen wollten, für ihr Verständnis. Es werde rechtzeitig über einen neuen Termin im kommenden Jahr informiert. Begünstigter bleibe weiterhin der Verein "JeKi - Musik ist Klasse - Jedem Kind ein Instrument in Rostock und Mecklenburg Vorpommern".

© dpa-infocom, dpa:211110-99-946225/2

